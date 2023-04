Hersteller von Wärmepumpen haben Hochkonjunktur. Denn der Umstieg auf Wärmepumpen wird mit zunehmender Intensität gefördert. Noch immer beheizt die Mehrzahl der Menschen in Deutschland ihr Zuhause mit fossilen Energieträgern wie Öl oder Gas. Von den rund 41 Millionen Haushalten in Deutschland heizt fast jeder zweite mit Erdgas und beinahe jeder vierte mit Heizöl. Der Anteil an Wärmepumpen liegt derzeit noch bei weniger als 3%.

Angesichts des Klimawandels fördert die Bundesregierung den Ausbau erneuerbarer Energien beim Heizen. Mit dem Gebäudeenergiegesetz kommt nun der verbindliche Umstieg auf „Erneuerbares Heizen“. Das dürfte dem Markt für Wärmepumpen langfristig einen kräftigen Schub verleihen.

Wärmepumpen weltweit nachgefragt

Der Trend zu Wärmepumpen ist kein rein deutsches Phänomen. Auch in anderen Ländern rechnen Experten in den kommenden Jahren mit einem Anstieg bei Wärmepumpen. Laut einer Studie des Research-Unternehmens Markets And Markets soll der Markt für Wärmepumpen weltweit von aktuell rund 53 Milliarden Dollar auf 83 Milliarden Dollar in 2026 wachsen.

Folgende Aktien hat der Börsenbrief FUCHS-Kapital zuletzt analysiert: