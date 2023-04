tegut... übernimmt Bio-Supermarktkette basic (FOTO)

Fulda (ots) - Gute Nachrichten für die Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden

der Bio-Supermarktkette basic: Der Lebensmitteleinzelhändler tegut... übernimmt

das in wirtschaftliche Schieflage geratene Unternehmen. Darüber wurde die basic

Belegschaft im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung von tegut... Geschäftsführer

Thomas Gutberlet und basic-Vorstand Christoph Eich in der Münchner

basic-Zentrale informiert. Die Transaktion bedarf noch der kartellrechtlichen

Freigabe und der Umsetzung in einem Insolvenzplan. Über den Kaufpreis haben

beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart.



"Dies sind gute Nachrichten für das Unternehmen und für alle Freunde und Partner

von basic", betont basic-Vorstand Christoph Eich und ergänzt, "wir freuen uns

sehr, nun ein Teil der tegut... Familie sein zu dürfen. Für unsere Kolleginnen

und Kollegen geht damit eine Zeit der Verunsicherung zu Ende. Auch unsere

Kundinnen und Kunden werden froh darüber sein, dass sie weiterhin in ihrem

angestammten basic Markt einkaufen gehen können."