WASHINGTON - Die Privatwirtschaft der USA hat im März deutlich weniger neue Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat kamen 145 000 Stellen hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 210 000 neuen Stellen gerechnet.

TEMPE - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im März stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 3,9 Punkte auf 51,2 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem geringeren Rückgang auf 54,4 Punkte gerechnet.

USA: Defizit in der Handelsbilanz vergrößert sich weiter

WASHINGTON - Das Defizit im Außenhandel der USA ist im Februar weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat erhöhte es sich um 1,8 Milliarden auf 70,5 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist der dritte Anstieg in Folge. Analysten hatten im Schnitt nur ein Defizit von 68,8 Milliarden Dollar erwartet.

ROUNDUP 2: Kräftiges Auftragsplus für Industrie - aber noch keine Trendwende

FRANKFURT/WIESBADEN - Der höchste Auftragseingang seit Juni 2021 gibt der deutschen Industrie Auftrieb. Im Februar erhöhte sich das preisbereinigte Volumen neuer Aufträge zum Vormonat um 4,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Zu diesem dritten Zuwachs in Folge trugen nach Angaben der Wiesbadener Statistiker maßgeblich Großaufträge unter anderem für Schiffe, Flugzeuge sowie Militärfahrzeuge bei. In diesem Bereich gab es ein Auftragsplus von 55,9 Prozent im Vergleich zum Januar 2023.

ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung steigt auf besten Wert seit Mai 2022

LONDON - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im März den fünften Monat in Folge aufgehellt und den besten Wert seit Mai erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 53,7 Zähler, wie die Marktforscher am Mittwoch in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilten. Vor der jüngsten Aufhellung war er im Oktober auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen.

Banknotenhersteller G+D: Bargeld verschwindet nicht



MÜNCHEN - Ein Verschwinden des Bargelds aus dem Alltag ist nach Einschätzung des Banknotenherstellers Giesecke + Devrient international vorerst nicht absehbar. Im vergangenen Jahr sei die Nachfrage nach neuen Banknoten etwas schwächer gewesen, in diesem Jahr steige sie wieder, sagte Vorstandschef Ralf Wintergerst am Mittwoch in München. "Die Banknoten gehen weltweit nicht zurück."

Großbritannien: Unternehmen im März etwas pessimistischer

LONDON - Die Unternehmen im Vereinigten Königreich haben sich im März etwas pessimistischer gezeigt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel gegenüber dem Vormonat um 0,9 Punkte auf 52,2 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt.

Öffentliches Finanzierungsdefizit lag 2022 bei 127,3 Milliarden Euro

WIESBADEN - Die Staatsfinanzen sind im vergangenen Jahr auch von der Bewältigung der Energiekrise geprägt gewesen. So stiegen die Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts 2022 gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Prozent auf 1875,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Zugleich stiegen die Einnahmen etwas stärker als die Ausgaben - um 7,3 Prozent auf 1748,3 Milliarden Euro.

Deutsche Rezession bleibt aus - Institute heben Konjunkturprognose an

BERLIN - Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen mit einer besseren wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Sie hoben die Konjunkturprognose für das laufende Jahr an. Gerechnet wird nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 Prozent. Im Herbst hatten die Institute noch mit einem Rückgang um 0,4 Prozent gerechnet.

Spanien: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

MADRID - In Spanien ist die Industrieproduktion im Februar überraschend stark gestiegen. Die Gesamtproduktion legte im Monatsvergleich um 0,6 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet.

Notenbank von Neuseeland erhöht Leitzins unerwartet stark auf 5,25 Prozent

WELLINGTON - Die Notenbank von Neuseeland hat am Mittwoch den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation unerwartet stark angehoben. Der Leitzins steigt um 0,50 Prozentpunkte auf 5,25 Prozent, wie die Zentralbank am frühen Morgen in Wellington mitteilte. Volkswirte hatten nur mit einem Schritt von 0,25 Prozentpunkten gerechnet.

