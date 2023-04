Munich/Paris (ots) -



Dans la lutte contre le changement climatique, l'engagement volontaire des

entreprises joue toujours un rôle central. Dans le même temps, le cadre

réglementaire évolue et les normes de durabilité existantes sont remises en

question. ClimatePartner a donc développé une nouvelle solution, " Certifié par

ClimatePartner ", qui prend en compte les attentes croissantes en matière de

protection globale du climat et en particulier de réduction des émissions de gaz

à effet de serre.





Les entreprises qui souhaitent utiliser ce nouveau label de ClimatePartnerdoivent tout d'abord calculer leur empreinte CO2, puis la mettre à jour à desintervalles réguliers. Sur cette base et même si elles ne souhaitent utiliser lelabel que pour un seul produit, elles doivent fixer des objectifs de réductiondes émissions au niveau de l'entreprise et prouver avoir déjà mis en oeuvre desmesures de réduction. De plus, elles doivent contribuer à l'action climatiquemondiale en finançant des projets de protection du climat. Le nouveau label "Certifié par ClimatePartner " atteste et symbolise l'engagement d'une entrepriseen faveur de l'action climatique. Il renvoie via un lien ou un QR code à unepage Web individuelle, la " page Climate-ID ", permettant aux consommateurs etconsommatrices de comprendre pleinement l'engagement de l'entreprise en matièrede protection du climat. D'un simple clic, cette page permet entre autres devoir quelles réductions ont déjà été mises en oeuvre et quels objectifsl'entreprise poursuit à long terme.Moritz Lehmkuhl, fondateur et PDG de ClimatePartner explique : " Notre nouveaulabel " Certifié par ClimatePartner " impose non seulement des exigences plusélevées en ce qui concerne l'engagement en matière de protection du climat, maisconfirme également que cela est poursuivi sur le long terme et fait désormaispartie de la stratégie de l'entreprise. Il s'agit d'une évolution essentielle,car il ne s'agit plus simplement d'un résultat à atteindre, mais bien d'uneréduction des émissions continue tout en assurant une plus grande transparence