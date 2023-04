Impegno autentico sulla riduzione delle emissioni e massima trasparenza ClimatePartner presenta una nuova soluzione per la protezione del clima (FOTO)

Milano (ots) -



- ClimatePartner lancia una nuova etichetta per certificare aziende e prodotti

che si impegnano per il clima: la "Certificazione ClimatePartner" prevede dei

requisiti più severi per le imprese le quali, per ottenere la certificazione,

dovranno definire, implementare e condividere le misure di riduzione attuate.

- L'etichetta dotata di "Climate-ID tracking" univoco e di un QR Code condurrà i

clienti ad una pagina web dedicata e personalizzabile che illustra l'intero

percorso di Climate Action, fornendo ai consumatori massima trasparenza su

tutto il viaggio intrapreso dall'azienda per la protezione del clima.

- Dopo una fase di transizione, la precedente label "carbon neutral" uscirà di

scena.



Nella lotta al cambiamento climatico, l'impegno volontario delle imprese

continua ad avere un ruolo fondamentale. Purtroppo il tempo stringe, l'ultimo

report IPCC ha infatti evidenziato il rischio di non riuscire a contenere il

riscaldamento globale al di sotto dei 1.5°. Per questa ragione, è fondamentale

che le aziende e le certificazioni di protezione del clima presenti sul mercato

aumentino il loro livello di ambizione.