Verpflichtende Reduktion von Treibhausgasen und noch größere Transparenz ClimatePartner stellt neues Lösungskonzept für Klimaschutz vor (FOTO)

München (ots) -



- ClimatePartner launcht neues Klimaschutzlabel "ClimatePartner-zertifiziert"

mit höheren Anforderungen an Unternehmen, die sich damit verpflichtend

Reduktionsziele setzen und Reduktionsmaßnahmen umsetzen müssen.

- Individuelle Climate-ID-Webseite zeigt die komplette Climate Action Journey

von Unternehmen und gibt Verbraucher:innen Transparenz über alle Maßnahmen zum

freiwilligen Klimaschutzengagement.

- Bisheriges Label "Klimaneutral" läuft nach Übergangsphase aus.



Im Kampf gegen den Klimawandel spielt das freiwillige Engagement von Unternehmen

nach wie vor eine zentrale Rolle. Gleichzeitig ändern sich die Rahmenbedingungen

und bisherige Klimaschutzkennzeichnungen werden hinterfragt. ClimatePartner hat

deshalb mit "ClimatePartner-zertifiziert" eine neue Lösung entwickelt, die den

gestiegenen Anforderungen an ganzheitlichen Klimaschutz und insbesondere an die

Reduktion von Treibhausgasen Rechnung trägt.