München (Duitsland)/ Den Haag (ots) -



- ClimatePartner lanceert het nieuwe klimaatbeschermingslabel "ClimatePartner

gecertificeerd"; een label met hogere eisen aan bedrijven die zich hiermee

verplichten reductiedoelen te stellen en reductiemaatregelen te implementeren.

- Een speciale klimaat-ID-website toont de stappen van bedrijven op het gebied

van klimaatactie en biedt consumenten transparantie over alle maatregelen die

worden genomen.

- Het huidige "Klimaatneutraal" label wordt, na een overgangsperiode,

uitgefaseerd.



Om klimaatverandering tegen te gaan moeten bedrijven verantwoordelijkheid nemen

en hun CO2-uitstoot verminderen. Tegelijkertijd worden huidige labels voor

klimaatbescherming opnieuw bekeken. ClimatePartner heeft zodoende met

"ClimatePartner gecertificeerd" een nieuwe oplossing ontwikkeld die rekening

houdt met deze eisen en met name de reductie van broeikasgassen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bedrijven die het nieuwe label van ClimatePartner willen gebruiken, moeten hunCO2-voetafdruk berekenen en deze regelmatig actualiseren. Op basis daarvan, ookals ze het label alleen voor een afzonderlijk product willen gebruiken, stellenze reductiedoelen en implementeren ze reeds aantoonbaar reductiemaatregelen.Daarnaast moeten bedrijven een bijdrage leveren om mondiale klimaatmaatregelente financieren. Het nieuwe label "ClimatePartner gecertificeerd " staat voorbevestiging van en als symbool voor deze klimaatactie. Het verwijst tevens viaeen QR-code naar een speciale klimaat-ID-website waar consumenten deklimaatinzet van het betreffende bedrijf volledig kunnen volgen. Met één klikworden reducties weergegeven en daarnaast worden doelstellingen die het bedrijfheeft gedefinieerd om een langdurige bijdrage aan klimaatbescherming te leverengetoond.Moritz Lehmkuhl, oprichter en CEO van ClimatePartner legt uit: "Ons nieuwe label"ClimatePartner gecertificeerd " stelt niet alleen hogere eisen aan de inzetvoor klimaatbescherming, maar bevestigt ook dat deze voor de lange termijn geldten onderdeel is van de bedrijfsstrategie. Dat is een belangrijkedoorontwikkeling, omdat het niet meer gaat om een status quo als resultaat, maarom permanente reductie in combinatie met transparantie binnen de stappen op hetgebied van klimaatactie van het bedrijf."Klimaatbeschermingsbijdrage voor afzonderlijke diensten, evenementen etc. blijftmogelijkOmdat effectieve klimaatprojecten een onmisbare bijdrage aan mondialeklimaatmaatregelen blijven vormen, biedt ClimatePartner bedrijven die nog geengrote stappen hebben gezet binnen hun duurzaamheidsstrategie, of die niet kunnenvoldoen aan de hogere eisen in de toekomst, de mogelijkheid deze te