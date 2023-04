Liminal BioSciences bestätigt den Erhalt eines unaufgeforderten, unverbindlichen Transaktionsangebots

LAVAL, QC, und CAMBRIDGE, England, 5. April 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen") bestätigt, dass der Vorstand des Unternehmens (der „Vorstand") nach Börsenschluss am 4. April 2023 ein unverbindliches Angebot von Structured Alpha LP („SALP") erhalten hat, in dem eine potenzielle Transaktion zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens, die SALP derzeit nicht besitzt, für 7,50 USD in bar pro Stammaktie (das „Angebot") skizziert wird. SALP besitzt derzeit 1.987.622 Stammaktien von Liminal BioSciences, was etwa 64,03 % der derzeit ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Der Vorstand des Unternehmens wird das Angebot prüfen, um die Vorgehensweise zu bestimmen, die seiner Meinung nach im besten Interesse des Unternehmens liegt. Es wurde ein Sonderausschuss der unabhängigen Mitglieder des Vorstands (der „Sonderausschuss") gebildet, der das Angebot und alle realisierbaren Alternativen, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen könnten, bewerten wird. Zum jetzigen Zeitpunkt hat der Sonderausschuss noch keine Entscheidungen oder Empfehlungen zu den Transaktionen, die Gegenstand des Angebots sind, getroffen. Die Aktionäre müssen zum jetzigen Zeitpunkt keine Maßnahmen in Bezug auf das Angebot ergreifen.