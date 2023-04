NEW YORK (dpa-AFX) - In einem starken Umfeld für Konsumgüter-Aktien sind die Papiere von Johnson & Johnson am Mittwoch an den US-Börsen besonders positiv aufgefallen. Mit einem Anstieg um 3,1 Prozent wurden sie zum Dow-Spitzenreiter, weil der Pharma- und Konsumgüterkonzern einen großen Rechtsstreit in Nordamerika mit viel Geld aus der Welt schaffen will.

Zur Beilegung sämtlicher Klagen um Körperpflegeartikel, die das Magnesiumsilikat Talkum enthalten, will der Konzern einen 8,9 Milliarden US-Dollar schweren Vergleich akzeptieren. Außerdem teilte der Konzern mit, er wolle einen neuen Versuch unternehmen, die Haftungsansprüche durch einen Insolvenzantrag einer seiner Geschäftseinheiten einzudämmen. Die Tochter LTL Management beantragte demnach ein Sanierungsverfahren nach Chapter 11.