Köln (ots) -- CO2-neutrale Fahrzeuge, Produktion und Lieferketten bis spätestens 2050: NeueDaten zeigen, dass Ford sein ehrgeiziges Nachhaltigkeitsziel fest im Blick hat- Von 2017 bis 2022 hat Ford die Emissionen seiner Produktionsstätten um 40Prozent reduziert; 60 Prozent der verbrauchten Elektrizität stammte 2022 ausCO2-freien Quellen- Reine Elektrofahrzeuge können Ausstoß von Kohlendioxid über ihrenEinsatzzeitraum gegenüber Autos mit Kolbenmotor um bis zu 60 Prozentreduzieren- Bis zum Abbau in den Minen: Ford hat 30 Partner aus allen Bereichen derLieferkette für kritische, in Batterien unabdingbare Mineralien auditiert- Ford hat seine Managementsysteme und jene wichtiger Lieferpartner geprüft, obsie den Sorgfaltspflichten beim Bezug von Nickel, Lithium und Kobaltentsprechen- "Road to Better": Website für Deutschland und andere europäische Länder zeigt,wie Ford eine bessere Welt mitgestalten will und wie die nachhaltigen ProjektevorankommenFord ist auf dem Weg, bis spätestens 2050 für seine Fahrzeuge,Produktionsanlagen und Lieferketten CO2-Neutralität zu erreichen. Dies ist eineder wesentlichen Aussagen des integrierten Nachhaltigkeits- und Finanzberichts2023, den das Unternehmen jetzt vorgestellt hat. Er zeigt mit aktuellen Datendie Fortschritte des Automobilherstellers in Bezug auf eine nachhaltigere,inklusivere und gerechtere Zukunft der Mobilität. Der Nachhaltigkeits- undFinanzbericht rückt zugleich Initiativen in den Vordergrund, mit denen Fordseine Selbstverpflichtung in die Tat umsetzt, verantwortungsvoll gewonnene Rohstoffe zu beziehen und auch die Lieferketten für seine Elektrofahrzeuge undderen Batterien transparent zu gestalten. Seit mehr als zwei Jahrzehntenveröffentlicht Ford regelmäßig einen Nachhaltigkeitsreport und zählt damit zuden führenden Unternehmen."Wir glauben, dass der langfristige Erfolg eines jeden Unternehmens untrennbarmit den Werten verbunden ist, die es für seine Kunden, seine Beschäftigten sowiedas Gemeinwesen schafft, während es auch Verantwortung für die Umweltübernimmt", betont Bill Ford, der Aufsichtsratsvorsitzende von Ford. "Wirbefinden uns inmitten eines massiven Transformationsprozesses mit dem Ziel, dieelektrifizierte und vernetzte Ära der Mobilität anzuführen. Zugleich haben wiruns dazu bekannt, transparent über unsere Fortschritte auf diesem Weg und überChancen für weitere Verbesserungen zu berichten. Wir blicken optimistisch einerfaszinierenden Zukunft entgegen und arbeiten weiter daran, dass eine