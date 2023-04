LithiumBank unterzeichnet Absichtserklärung mit Invest Alberta zur Errichtung einer kommerziellen Lithiumproduktionsanlage im Projekt Boardwalk

„Invest Alberta dient als gutes Beispiel um zu verdeutlichen, warum wir glauben, dass Alberta einer der besten Standorte weltweit für die Erschließung von als kritisch angesehenen Rohstoffressourcen und für die Errichtung von Lieferketten für den Elektrifizierungssektor ist“, erklärt Paul Matysek, Executive Chairman von LithiumBank. „Wir von LithiumBank wollen die Provinz Alberta und ganz Kanada zu Weltmarktführern in der Erschließung von Lithiumvorkommen machen, und diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Die Unterstützung von Invest Alberta wird voraussichtlich die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Bereich erneuerbarer Energien beschleunigen, mit denen Alberta vom weltweiten Elektrifizierungs- und Dekarbonisierungstrend profitieren kann.“

„Die Erschließung des Potenzials der Lithiumvorkommen in Alberta schafft neue Möglichkeiten für Innovationen, Investitionen und Arbeitsplätze, die der lokalen Wirtschaft und der globalen Gemeinschaft zugutekommen dürften“, weiß Rick Christiaanse, CEO von Invest Alberta. „Die von LithiumBank geplante kommerzielle Lithiumproduktionsanlage im Norden der Provinz Alberta ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg, Alberta zu einer führenden Drehscheibe für die Erschließung von kritischen Rohstoffen und zu einem wichtigen Partner in der Lieferkette des Elektrifizierungssektors zu machen.“

„Die Wirtschaft in Alberta floriert und LithiumBank will daran teilhaben. Unsere Provinz punktet mit einem attraktiven Steuersatz für Unternehmen, arbeitswilligen und qualifizierten Arbeitskräften sowie einer schlanken Bürokratie. In einem solchen Klima können Unternehmen wie LithiumBank wachsen und gedeihen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, welche innovativen Energielösungen diese Absichtserklärung hervorbringen wird“, erklärt Rajan Sawhney, der in der Provinz Alberta als Minister für Handel, Immigration und Multikulturalismus verantwortlich zeichnet.

Im Rahmen der Vereinbarung hat sich Invest Alberta bereit erklärt:

- LithiumBank bei der Beantragung und Optimierung von weiteren verfügbaren Anreizsystemen zu unterstützen;

- Kontakte zu Entscheidungsträgern im Inland, und über sein Netzwerk von internationalen Vertretern auch im Ausland, herzustellen, um das Wachstum von LithiumBank entsprechend zu fördern;

- Kontakte zu hochrangigen Experten und Akteuren der Branche zu knüpfen, die Beziehungen zu Invest Alberta oder dessen Mitgliedsorganisationen unterhalten;

- LithiumBank mit postsekundären Bildungseinrichtungen in Alberta zusammenzubringen, die als Talentschmiede für die Bereitstellung geeigneter Arbeitskräfte für das Projekt dienen;

- das Engagement von LithiumBank in Verbindung mit dem Projekt und seine positiven Auswirkungen auf Alberta zu kommunizieren.

Im Einklang mit den Entwicklungszielen des Unternehmens hat LithiumBank die Absicht:

- seine Betriebstätigkeit in Alberta auszubauen;

- die nachhaltige Entwicklung und Finanzierung des Projekts zu übernehmen, mit dem Ziel der Inbetriebnahme der Anlage bis spätestens 2027;

- mit der Suche nach und Rekrutierung von Mitarbeitern in Alberta zu beginnen mit dem Ziel, innerhalb von 18 Monaten 25 Vollzeitarbeitskräfte einzustellen.

Das Lithiumsoleprojekt Boardwalk

Das Projekt Boardwalk befindet sich im westlichen Zentrum von Alberta, rund 85 km östlich der Stadt Grande Prairie und 270 km nordwestlich der Stadt Edmonton. Das Lithiumsoleprojekt beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 393.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent („LCE“) mit einem Lithiumgehalt von 71,6 mg/l sowie einer vermuteten Mineralressource von 5.808.000 Tonnen LCE mit einem Lithiumgehalt von 68,0 mg/l[i].

Aktuelle hydrogeologische Untersuchungen des Reservoirs im Projekt Boardwalk haben ergeben, dass aus der „produktiven Zone“ innerhalb der Formation Leduc über einen Zeitraum von 20 Jahren die Förderung von konsistent großen Mengen an Lithiumsole möglich ist (siehe Abbildung 1). Darüber hinaus machen die jüngsten Ergebnisse der von Conductive Energy Inc. durchgeführten Tests zur direkten Lithiumextraktion („DLE“) deutlich, dass die Technologie skalierbar ist und sich für die Extraktion von Lithiumchlorid („LiCl“) aus der Sole im Projekt Boardwalk eignet.

Abbildung 1: Lithiumsoleprojekt Boardwalk mit Darstellung der ‚produktiven Zone‘.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Kevin Piepgrass (Chief Operations Officer, LithiumBank Resources Corp.) geprüft und genehmigt. Kevin Piepgrass ist Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (APEGBC) und gilt als qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Piepgrass erklärt sich mit der Aufnahme der Daten in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, einverstanden.

Über Invest Alberta

Invest Alberta ist weltweit im Einsatz und bietet Unternehmen, Investoren und neuen Großprojekten maßgeschneiderte Unterstützung auf höchstem Niveau. Gemeinsam mit seinen Teammitgliedern, die in Schlüsselmärkten auf der ganzen Welt strategisch positioniert sind, setzt sich Invest Alberta für den Abbau von Hürden ein, damit Unternehmen entstehen, wachsen und unbegrenzt erfolgreich sein können. Seit dem Jahr 2020 hat Invest Alberta Investitionszusagen in Höhe von knapp 20 Milliarden Dollar unterstützt, mit denen mehr als 24.000 neue hochwertige Arbeitsplätze für die Bevölkerung in Alberta geschaffen wurden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.investalberta.ca.

Über LithiumBank Resources Corp.

LithiumBank Resources Corp. ist ein Erschließungsunternehmen, das sich auf mit Lithium angereicherte Soleprojekte im Westen Kanadas konzentriert, bei denen eine kohlenstoffarme, schnelle DLE-Technologie eingesetzt werden kann. LithiumBank besitzt derzeit über 3,6 Millionen Acres an Mineralansprüchen davon 3,33 Millionen Acres in Alberta und 336.000 Acres in Saskatchewan. LithiumBanks Mineralansprüche sind strategisch über bekannten Lagerstätten positioniert, die eine einzigartige Kombination aus Größe, Gehalt und außergewöhnlichen Durchflussraten bieten, die für eine groß angelegte direkte Lithium-Soleproduktion erforderlich sind. LithiumBank avanciert mehrere Projekte parallel zum Lithium-Soleprojekt Boardwalk.

[i] Siehe „NI 43-101 Technical Report - Updated Indicated and Inferred Resource Estimates for LithiumBank Resources Corp.’s Boardwalk Lithium-Brine Project in West-Central Alberta, Canada. By D. Roy Eccles P. Geol., Jim Touw P. Geol., Egon Linton P. Eng. with an Effective date of 20 December 2022“. Der Bericht ist auf www.sedar.com und auf der Firmenwebseite verfügbar.

