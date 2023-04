Im Telekom-Sektor stützte die Deutsche Telekom , die mit einem Anstieg um drei Prozent zum EuroStoxx-Spitzenreiter wurde. Fahrt aufgenommen hatten die Aktien im Zuge der Hauptversammlung, auf der Konzernchef Timotheus Höttges sagte, dass überraschend früh die Mehrheit an der Tochter T-Mobile US übernommen worden sei.

Gefragt waren dagegen defensive Sektoren wie Versorger, Telekommunikation und Gesundheit. In letzterer Branche fielen Pharmakonzerne positiv auf: Roche legten in Zürich um zweieinhalb Prozent zu und Astrazeneca sowie GlaxoSmithKline in London um bis zu 2,8 Prozent. Im Versorgerbereich zogen Iberdrola um 2,5 Prozent an. Der spanische Energiekonzern verkauft 13 Kraftwerke im Wert von rund 5,5 Milliarden Euro an den mexikanischen Staat.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen sind am Mittwoch wegen Konjunktursorgen meist ins Minus abgerutscht. Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA wurden am Nachmittag dafür verantwortlich gemacht, dass aus einer zuvor noch relativ robusten Entwicklung in der Regel noch klare Verluste wurden. In New York gerieten vor allem die Technologiewerte unter Druck.

