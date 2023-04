UBM: Nachhaltige Pipeline

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die UBM Development AG einen großen Vermietungserfolg in Frankfurt erzielt und rund 70 Prozent der Bürofläche des Timber Pioneer Büro an eine führende Kapitalverwaltungsgesellschaft für 12 Jahre vermietet. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Schätzung des Analysten werde der Quadratmeterpreis in einer Range von 27 bis 30 Euro liegen. Demnach ergebe sich allein aus dieser Vermietung eine jährliche Mieteinnahme von rund 3,2 bis 3,6 Mio. Euro. Zudem schätze SRC, dass die restliche Fläche ebenfalls in den nächsten Monaten zu attraktiven Konditionen vermietet werden könne. Der Timber Pioneer in Frankfurt sei außerdem nicht das einzige attraktive Green and Smart Building-Produkt in der Office-Pipeline der Gesellschaft. In Deutschland entstehe in Mainz im Zollhafen der zwölfgeschossige Timber Peak und in Düsseldorf im Medienhafen der achtgeschossige Timber Port. Bei beiden Objekten erfolge der Baustart gegen Jahresende. Die attraktive und ökologisch nachhaltige Pipeline von UBM sei ein wichtiges Argument für die Aktie. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 40,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.04.2023, 18:15 Uhr)



Die UBM Development Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,05 % und einem Kurs von 26,30EUR gehandelt.