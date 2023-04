Nachdem die Siemens-Healthineers-Aktie im Bereich um 67,45 Euro ein Dreifachhoch Ende 2021 ausgebildet hatte, drehte der Trend, infolgedessen fielen die Notierungen bis Ende September auf 40,32 Euro zurück. Erst in diesem Bereich kamen wieder vermehrt Kapitalzuflüsse auf und stabilisierten das Papier im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts. Hierbei entwickelte sich in den letzten Monaten sogar eine hoffnungsvolle inverse SKS-Formation, deren Nackenlinie um 55,00 Euro verläuft und diese nun scheinbar kurz vor ihrer Aktivierung steht.

Vielversprechende Chancen

Sobald auf Wochenschlusskursbasis ein Kursstand von über 55,00 Euro erreicht wird, könnte die inverse SKS-Formation der letzten Monate aktiviert werden und würde in einem ersten Schritt Zugewinne an 57,42 Euro erlauben zu vollziehen. Ein weiteres Ziel darüber läge bei 60,52 Euro vor und könnte dann für ein entsprechendes Long-Investment genutzt werden. Um nicht von einem abnehmenden Hebel an Rendite zu verlieren, könnte beispielsweise ein Faktor Zertifikat zum Einsatz kommen. Ein Rücksetzer unter den 200-Tage-Durchschnitt sowie unter das Unterstützungsniveau von grob 48,42 Euro würde jedoch Zweifel an der Nachhaltigkeit eines Turnarounds wecken, rasche Abschläge auf 45,18 und sogar 43,49 Euro kämen die nicht überraschend.