Leicht nach oben ging es in Moskau. Der RTS-Index legte 0,4 Prozent auf 987,51 Zähler zu./mik/fpr/APA/tih/he

Nach unten ging es am Mittwoch in Warschau. Der Wig-20 fiel um 0,93 Prozent auf 1756,95 Punkte. Der breiter gefasste Wig verlor 0,81 Prozent auf 58 548,76 Punkte. Größere Abgaben von 2,1 Prozent gab es bei den Aktien der Bank Pekao.

Einen Zuwachs von 0,49 Prozent auf 43 878,66 Zähler verbuchte der ungarische Bux -Index. Das stärkste Plus unter den Schwergewichten gab es bei den Aktien des Pharmakonzerns Richter Gedeon , die um 1,6 Prozent zulegten.

Ask 0,29

Ask 0,29

Ask 0,27

Ask 0,27

Der tschechische PX -Index legte um 0,29 Prozent auf 1366,80 Punkte zu. Gestützt wurde der Index vor allem von den Kursgewinnen des Stromerzeugers CEZ in Höhe von 2,2 Prozent. Das größte Minus von 1,6 Prozent verbuchten die Aktien von Erste Group .

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben den Handel am Mittwoch ohne eindeutige Richtung beendet. Kleinen Gewinnen in Prag, Budapest und Moskau standen Verluste in Warschau gegenüber.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer