HAMBURG (dpa-AFX) - Die Zeal Network-Tochter Lotto24 hat die Erlaubnis zur Veranstaltung virtueller Automatenspiele im Internet erhalten. Von diesem neuen Produkt erwartet Zeal einen Umsatz- und Ebitda-Beitrag im niedrigen einstelligen Millionenbereich, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Hamburg mitteilte. Dieser Betrag sei bereits in der aktuellen Prognose berücksichtigt worden. Der Umsatz- und Ebitda-Beitrag (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in den Folgejahren werde auch von der weiteren Entwicklung der Regulierungspraxis abhängen.

Die Zeal-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs zuletzt gut zwei Prozent zu./he/tih