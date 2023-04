Die letzten vier Konjunkturdaten aus den USA waren alle deutlich schwächer - und so rückt nun die offenkundig herannahende Rezession immer mehr in den Fokus der Märkte und ersetzt damit die bisherige Fixierung auf die Frage der Zinsen. Das bisherige Goldilocks-Narrativ einer weichen oder gar keiner Landung der US-Wirtschaft und einer dann folgenden, wundersamen Senkung der Zinsen durch die Fed erwischt die Märkte auf dem falschen Fuß: Tech-Aktien aus dem Nasdaq heute schwach - und es waren 20 Tech-Aktien, die die eigentliche Schwäche der Aktienmärkte kaschiert hatten. Gleichzeitig scheint die Bankenkrise in eine neue Runde zu gehen: der Index-ETF für Regionalbanken (KRE) fällt auf ein neues Tief, im Fokus nun die Western Alliance Bancorp - die Aktie der US-Bank verliert heute 16%. Nun scheinen auch die Notenbanken lansgam kalte Füße zu bekommen..

Hinweise aus Video:

1. Mehrere EZB-Räte einig, dass Zinserhöhungen bald enden

2. Bankenkrise: Kurssturz bei Western Alliance Bancorp

3. Kampf um Kundeneinlagen: Bank jetzt mit 3% fürs Tagesgeld

Das Video "Zinsen, Rezession: Jetzt beginnt das Rattenrennen!" sehen Sie hier..