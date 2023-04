Fazit:

Aus technischer Sicht ist durchaus ein Kursgewinn an 301,19 US-Dollar und somit das 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie den dort ansässigen EMA 200 möglich, spätestens von dort an sollten aber wieder Gewinnmitnahmen zwingend eingeplant werden. Um von diesem Szenario zu profitieren, könnte beispielsweise der Optionsschein call WKN MB41ZK zum Einsatz kommen. Allerdings sind die Ausfallrisiken wegen des intakten Abwärtstrends vergleichsweise hoch, weshalb sich nur erfahrene Händler an diese Idee herantrauen sollten. Im Erfolgsfall würde eine Renditechance von 30 Prozent winken, Ziel des Scheins läge dann bei rechnerisch 6,86 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber den 50-Tage-Durchschnitt bei 270,35 US-Dollar vorläufig noch nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 4,02 Euro ergeben.