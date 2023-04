Die externe Energieaktie versucht sich im heutigen Handelsverlauf an einem seit Mitte September letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend, ein erfolgreicher Tagesschlusskurs oberhalb von 70,20 Euro würde ganz klare Hinweise auf einen Ausbruch liefern und könnte Zugewinne zurück an die Jahreshochs ermöglichen. Übergeordnet könnten sogar die Rekordstände aus 2022 angesteuert werden, wie aus der charttechnischen Untersuchung seit den Verlaufstiefs aus Oktober hervorgeht. Auf jeden Fall ein spannender Titel für die nächsten Wochen und Monate und ein mögliches Long-Investment.

Oberhalb von 70,00 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zunächst an die aktuellen Jahreshochs von 72,97 US-Dollar bei Xcel Energy spürbar an, technisch wäre sogar ein Test der Jahreshochs aus 2020 bei 77,66 US-Dollar vorstellbar. Zu diesem Zweck könnte dann ein entsprechendes Long-Investment ins Auge gefasst werden. Verluste unter 67,50 US-Dollar sollten allerdings mit größerer Vorsicht behandelt werden, dies würde nämlich den Mehrfachboden aus März dieses Jahres klar in Gefahr bringen. Aber erst unterhalb dieses Dreifachbodens würden die Verlustrisiken zurück auf die Oktobertiefs bei 56,89 US-Dollar spürbar zunehmen.

Xcel Energy Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: