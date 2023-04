EU-Staaten wollen klimaschädliche F-Gase eindämmen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Staaten wollen klimaschädliche fluorierte Gase stärker reduzieren. Diese sogenannten F-Gase werden etwa in Kühlschränken oder Klimaanlagen eingesetzt. Es sei Zeit, dass F-Gase der Vergangenheit angehörten, sagte Schwedens Umweltministerin Romina Pourmokhtari. Die EU-Länder einigten sich am Mittwoch in Brüssel auch darauf, anders als von der EU-Kommission vorgeschlagen, eine Reihe von Verboten zu verschieben, vor allem für die Nutzung der Gase bei Wärmepumpen, wie die schwedische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte. Das Europaparlament muss nun mit den EU-Staaten einen Kompromiss zu dem Vorhaben aushandeln.

Die Auswirkungen fluorierter Gase auf die globale Erwärmung seien bis zu mehrere Hunderttausendmal stärker als die von CO2, sagte Pourmokhtari. F-Gase machen nach Angaben der EU-Kommission etwa 2,5 Prozent der Treibhausgasemissionen der EU aus. Die Brüsseler Behörde hatte vor einem Jahr vorgeschlagen, die Nutzung der Gase stärker zu begrenzen./mjm/DP/he