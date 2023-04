Neometals erhöht Beteiligung an Vanadiumrückgewinnungsprojekt

Wichtige Eckdaten

- Neometals erhöht seine Beteiligung am Joint-Venture-Unternehmen Recycling Industries Scandinavia AB („RISAB“), das das Vanadiumrückgewinnungsprojekt entwickelt, auf 72,5 %;

- Die Beteiligung von Critical Metals Ltd („Critical“) an RISAB über seine Tochtergesellschaft geht von 50 % auf 27,5 % zurück, nachdem es am 31. März 2023 Kapital in Höhe von 300.000 AUD eingebracht hat;

- RISAB treibt die Engineering-, Beschaffungs-, Eigenkapital- und Projektfinanzierungsaktivitäten voran, um bis zum 30. Juni 2023 eine Investitionsentscheidung treffen zu können.

6. April 2023 / IRW-Press / - Neometals Ltd. (ASX: NMT & AIM: NMT) („Neometals“ oder „das Unternehmen“), ein aufstrebender Hersteller von nachhaltigen Batteriematerialien, gibt eine Erhöhung seiner Beteiligung am Joint-Venture-Unternehmen RISAB bekannt, das das finnische Vanadiumrückgewinnungsprojekt („Vanadiumrückgewinnungsprojekt“ oder „VRP1“) entwickelt. Neometals hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Ecometals Pty Ltd („Ecometals“) Anspruch auf eine zusätzliche Beteiligung von 22,5 % an RISAB (insgesamt 72,5 %) aus der Umwandlung seines Aktionärsdarlehens in Höhe von 3.000.000 AUD nach der Einlage von Critical in Höhe von 300.000 AUD. Die Änderung der Besitzverhältnisse an RISAB war in der JV-Aktionärsvereinbarung vorgesehen (alle Einzelheiten finden Sie in der ASX-Mitteilung von Neometals vom 2. März 2023 mit dem Originaltitel „Neometals now controlling shareholder in Vanadium Recovery Project SPV“).

Über RISAB arbeiten Neometals und Critical auf eine endgültige Investitionsentscheidung (Final Investment Decision – „FID“) hinsichtlich der Errichtung einer Anlage in Pori (Finnland) hin, um hochreines Vanadiumpentoxid („V2O5“) aus der von SSAB in Skandinavien erzeugten Schlacke zu verarbeiten und zurückzugewinnen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Neometals, Avanti Materials Ltd, hat RISAB eine Lizenz für ihren Verfahrensablauf zur Vanadiumrückgewinnung („VRP-Technologie“) für VRP1 erteilt. RISAB hat auch die Möglichkeit einer zweiten Partnerschaft zur Anwendung der VRP-Technologie an einem anderen Ort in Skandinavien (H2Green Steel-Rohmaterial, Standort Boden, Schweden) (alle Einzelheiten finden Sie in der ASX-Mitteilung von Neometals vom 13. September 2021 mit dem Originaltitel „MoU for potential second, larger vanadium recovery plant“).