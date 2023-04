44,5 Mio. USD müsste Ivanhoe Electric (WKN A3DNSS / AMEX IE) in die Exploration des fortgeschrittenen Kupfer-, Silber- und Goldprojekts Hog Heaven von Brixton Metals (WKN A114WV / TSXV BBB) investieren, um sich einen Anteil von 75% daran zu sichern. Bis dahin wird es wohl noch dauern, aber die Gesellschaft von Bergbaulegende Robert Friedland hat jetzt zumindest schon die dritte Zahlung in Höhe von 500.000 USD im Rahmen der bestehenden Vereinbarung an Brixton gezahlt.

Bislang hat Ivanhoe Electric damit 1,5 Mio. USD an Brixton gezahlt und 3 Mio. Dollar in die Exploration des Projekts gesteckt. Und die Erkundung von Hog Heaven wird weiter vorangetrieben.

Zuletzt konzentrierte man sich in Bezug auf das im US-Bundesstaat Montana gelegene Projekt vor allem darauf, die Daten aus historischen Bohrungen zu bewerten. Dazu gehörte, dass 14.500 Meter an Bohrkernen neu aufgezeichnet und 3.600 Bohrkernproben für die Verarbeitung untersucht wurden – dieses Mal unter Verwendung moderner Analysemethoden.

Ein Teil der historischen Bohrkerne wurde zudem mit einem tragbaren Terraspec Halo (NIR & SWIR) analysiert, einem Gerät, dass die Identifizierung und Bewertung von Alterationsmineralen und Alterationsmineralzonierungen ermöglicht. Außerdem wurden auf dem Grundstück erweiterte Boden-, Gravitations- und 3D-IP-Untersuchungen durchgeführt.

Nach Informationen von Brixton, wird Ivanhoe Electric weiter daran arbeiten, ein umfassendes geologisches Modell für die Liegenschaft zusammenzustellen und zu generieren. Es wurden bereits geochemische und geophysikalische Anomalien entdeckt, auf deren Basis derzeit die Identifizierung von Bohrzielen laufe, hieß es. Brixton zufolge sollte im Sommer ein Explorationsbohrprogramm beginnen, um potenzielle, porphyrische Kupfer- und Goldvererzung zu entdecken. Weitere Arbeiten werden dann auf dem Erfolg dieses Programms beruhen.

Brixton-CEO Gary Thompson ist verständlicherweise erfreut, dass das Interesse von Ivanhoe Electric am Hog Heaven-Projekt anhält. Angesichts der fortscheidenden Elektrifizierung und Dekarbonisierung der Wirtschaft, verfügen nämlich seiner Ansicht nach Projekte wie Hog Heaven über das Potenzial, einen beträchtlichen Beitrag zum Angebot an kritischen Mineralen für die USA zu leisten. Und schlussendlich, wenn Ivanhoe die vollen 75% Projektbeteiligung erwirbt, könnte Brixton immer noch mit einem Viertel an möglicherweise daraus resultierenden Erträgen beteiligt sein.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Brixton Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brixton Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.