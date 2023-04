FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich vor den Osterfeiertagen nur wenig bewegt und sich knapp unter 1,09 US-Dollar gehalten. Am Donnerstagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0893 Dollar gehandelt und damit geringfügig tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0940 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter gehen im Handelsverlauf von einem etwas stärkeren Dollar aus, was den Euro leicht belasten dürfte. Kursverluste an den Aktienmärkten in Asien haben die Risikofreude der Anleger gedämpft und der als sicher geltenden US-Währung leichten Auftrieb verliehen.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Impulse sorgen könnten. Am Nachmittag könnten wöchentliche Daten zur Lage auf dem US-Arbeitsmarkt für mehr Bewegung sorgen. An diesem Freitag folgt dann der offizielle Monatsbericht der Regierung. Dieser wird auch von der US-Notenbank mit Blick auf die Inflationsentwicklung stark beachtet./jkr/jha/

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 1,089USD gehandelt.