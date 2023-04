Nachdem Mitte März ein erster Ausbruchsversuch mit einem Verlaufshoch bei 140,30 Euro beim Euro Bund-Future und somit über dem bullischen Keil zustande gekommen war, knickt das Barometer nur wenig später wieder ein und begab sich in den vorliegenden Keil sowie den Bereich des EMA 50 abwärts. Nun aber scheint der Index erneut Anlauf zur Oberseite zu nehmen und versucht die vorliegende Formation endgültig zu überwinden, was mit der charttechnischen Auswertung vollkommen übereinstimmen würde. Zur Sicherheit sollten aber nachhaltige Wochenschlusskurse abgewartet werden, wünschenswert wäre auch ein signifikanter Anstieg des Handelsvolumens.

Gespanntes warten

Anzeichen auf einen erfolgreichen Ausbruch entstehen erst oberhalb von 138,00 Euro, in einem ersten Schritt dürfte dann der Widerstandsbereich um 140,30 Euro angesteuert werden. Ein erweitertes Ziel darüber ließe sich sogar an EMA 200 bei 141,58 und 142,87 Euro für den Euro Bund-Future ableiten. Rücksetzer unter 134,70 Euro würden dagegen die Konsolidierung klar ausdehnen, Abschläge auf 133,65 Euro und darunter sogar in den Bereich von 131,80 Euro blieben aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.