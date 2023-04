RBC stuft Kering auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering vor den am 25. April erwarteten Umsatzzahlen von 700 auf 680 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Umsatzwachstum des französischen Luxuskonzerns dürfte aufgrund marken- und regionalspezifischer Nuancen schwächer ausgefallen sein als das der Wettbewerber, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Potenzial der Marke Gucci sieht er aber unverändert als überzeugend an, auch wenn es für eine Kehrtwende in diesem Bereich immer noch zu früh sei./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 18:04 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 564,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 680

Kursziel alt: 700

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m