DAX geht vor Ostern in Deckung

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Nachdem wir in dieser Woche schon ein neues Jahreshoch gesehen hatten, bremste der Index erneut in seine Range aus dem Februar ein und gab schon am gleichen Tag, dem Dienstag, fast alle Gewinne wieder ab (Rückblick):

20230404 DAX XETRA Jahreshoch

Damit stand einem tieferen Eintauchen in die Range technisch nichts im Weg (Rückblick):

20230404 DAX XETRA mittelfrist

Mit diesen Voraussetzungen starteten wir gestern.

DAX-Trading Richtung Ostern

Ein GAP gab es am Mittwoch nicht, aber zum Montag hatten wir noch eine Kurslücke zurückgelassen, welche der Markt dann gestern als erstes Ziel und Test der Wochenunterstützung erst einmal anvisieren konnte. Genau dies war auch mein erstes Szenario am Morgen:

2023-04-05 DAX Trade

Im weiteren Verlauf orientierte sich der Markt weiter an der Unterseite und bildete damit einen Trend aus. Dieser hielt beinahe bis zum Handelsende ein und brachte damit einen Minustag für die Statistik hervor.

Insbesondere der schwächere Arbeitsmarkt, den die ADP-Daten aus der Privatwirtschaft gestern aufzeigten, sorgten für Druck bei den Technologiewerten:

2023-04-05 ADP Daten

Es gab hier keine merkliche Gegenbewegung, sodass die Schlusskurse der Börse Frankfurt das Minus mit in den Feierabend brachten:

2023-04-05 DAX Boerse Frankfurt

Übergeordnet ist nun für den DAX Vorsicht geboten:

20230405 XETRA DAX Wochenverlauf

Wie schloss die Wall Street?

Blick auf die Wall Street zur Wochenmitte

Natürlich wirkten sich die ADP-Daten hier direkt aus und sorgten vor allem im Nasdaq für nachgebende Kurse. In diese Richtung fand auch das Livetrading statt:

2023-04-05 Nasdaq Trade

Übergeordnet ist das Technologiebarometer damit wieder an den alten Jahreshochs angekommen:

20230406 Nasdaq-100

Profitieren konnten die Standardwerte aus der Chemie oder Medizin. Somit gab es beim Dow Jones fast ein entgegengesetztes Bild, doch auch hier wartete ich auf Short-Signale im Livetrading:

2023-04-05 Dow Jones Trade

Er konnte ein kleines Plus zum Tagesende retten, während der Nasdaq ein Prozent verlor. Das sind die Schlusskurse:

2023-04-05 Wall Street closing

Was leiten wir für den Dienstag daraus ab?

Der DAX konsolidiert weiter

Mit diesem Minustag sind wir tiefer in die Range eingetaucht:

20230405 XETRA DAX Range

Technisch ist ein Durchlaufen sehr wahrscheinlich, insbesondere, da mit dem Feiertag am Freitag kein Händler oder Händlerin auf die Arbeitsmarktdaten aus den USA reagieren kann. Zurückhaltung im Vorfeld ist daher aus meiner Sicht dominierend.

Aus der Vorbörse heraus ist die Schwelle der Tiefs aus den letzten Tagen ebenso gut sichtbar, wie das noch offene und groe GAP aus Ende März. Für die "Bullen" eine gefährliche Schwelle:

20230406 DAX Vorboerse

Fallen wir unter 15.475 rechne ich daher mit weiteren dynamischen Abgaben. Erst ein Bruch der gestrichelten Trendlinie würde für eine Entspannung sprechen.

Termine am Donnerstag 06.04.2023

Einen letzten Blick auf die Quartalszahlen der Woche, die vor Ostern nun ausdünnen, findest Du hier:

20230401 Earnings Week

Im Wirtschaftskalender stehen heute Morgen die Industrieproduktion aus Deutschland direkt 8 Uhr an und 14.30 Uhr dann die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung.

Der Erdgaslagerbestand aus Amerika wird 16.30 Uhr veröffentlicht. Danach steht mit dem Karfreitag ein Feiertag an der Börse an.

Als Zusammenfassung findest Du alle Tagestermine hier in dieser Tabelle mit den Prognosen aufgelistet:

2023-04-06 Wirtschaftstermine

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

