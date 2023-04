FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnet sich am letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern kaum Bewegung ab. Der X-Dax für den deutschen Leitindex signalisierte am Gründonnerstag eine Stunde vor dem Xetra-Beginn eine unveränderte Eröffnung bei 15 520 Zählern. Vor zwei Tagen hatte der Dax bei 15 736 Punkten einen Höchststand seit Januar 2022 erreicht. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird am Donnerstag mit minus 0,1 Prozent erwartet.

US-Technologiewerte hatten am Vorabend ihre Korrektur fortgesetzt, während der Dow Jones Industrial mit einem kleinen Plus in seiner Erholung weiter stagniert. US-Konjunkturdaten hatten zuletzt enttäuscht, die Zinsanhebungserwartungen wurden dadurch gedämpft. Im Fokus steht der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Karfreitag, auf den die Märkte aber erst nach Ostern reagieren können.