UBS stuft Zurich Insurance Group auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zurich nach der Analyse der Daten zu den Reserven des Versicherers von 544 auf 530 Franken gesenkt. Die Einstufung wurde auf aber "Buy" belassen. Das Haftpflichtgeschäft habe sich weiter verschlechtert, während die Bedenken im Bereich Arbeiterunfallversicherung übertrieben erschienen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das größte Risiko sei inzwischen die soziale Inflation, also der Anstieg von Schmerzensgeld- und Schadenersatzzahlungen, und nicht die allgemeine Inflation./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 18:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 18:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 449,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 530

Kursziel alt: 544

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m