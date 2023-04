Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im frühen Handel nur wenig bewegt. Am Morgen verharrte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future auf 137,12 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 2,19 Prozent.

Überraschend starke Konjunkturdaten konnten die Kurse im frühen Handel kaum belasten. Am Morgen war bekannt geworden, dass die deutsche Industrie im Februar an den starken Jahresauftakt anknüpfen konnte. Während am Markt ein leichter Rückgang erwartet wurde, ist die Gesamtproduktion im Monatsvergleich um 2,0 Prozent gestiegen.