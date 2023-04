BARCLAYS stuft KONE CORPORATION auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kone auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Unternehmen aus dem europäischen Investitionsgütersektor dürften unter dem Strich solide Zahlen für das erste Quartal vorlegen, schrieb Analyst Lars Brorson in einem am Donnerstag vorliegenden Sektorausblick. Die Investoren könnten allerdings nach den jüngsten Kursgewinnen die Aktien verkaufen, da sich der Ausblick eintrübe. Bei Kone könnten sich die Ergebnisse in diesem Jahr im Sektor am stärksten erholen./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 17:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kone Registered (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 46,76EUR gehandelt.