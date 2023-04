WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Industrie in Deutschland hat überraschend an den starken Jahresauftakt angeknüpft und die Produktion im Februar weiter deutlich gesteigert. Im Monatsvergleich habe die Gesamtproduktion um 2,0 Prozent zugelegt, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Nach Einschätzung von Ökonomen kann durch die Entwicklung in den Industriebetrieben eine Rezession in Deutschland vorerst vermieden werden.

Zudem ist der Anstieg der Produktion im Januar stärker ausgefallen als bisher bekannt. Das Bundesamt revidierte den Anstieg zum Jahresauftakt auf 3,7 Prozent nach oben, nachdem ursprünglich ein Zuwachs um 3,5 Prozent gemeldet worden war. Im Jahresvergleich zeigte sich im Februar ebenfalls eine unerwartet positive Entwicklung. In dieser Betrachtung stieg die Produktion um 0,6 Prozent, während Analysten einen Rückgang um 2,0 Prozent erwartet hatten.