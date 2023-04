TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den großen asiatischen Börsen haben am Donnerstag die Verluste dominiert. Schwache Vorgaben der Wall Street und nachgebende US-Futures belasteten.

Die asiatischen Märkte reagierten damit auf die zunehmenden Konjunktursorgen. Die jüngsten US-Konjunkturdaten hatten enttäuscht und so die Verunsicherung erhöht. Volkswirt Ralf Umlauf von der Helaba verwies auf den überraschend stark gesunkenen ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes am Mittwoch. Da die geldpolitische Straffung in den kommenden Monaten und Quartalen noch nachwirke, sei mit einer weiteren Eintrübung zu rechnen.