US-Technologiewerte hatten am Vorabend ihre Korrektur fortgesetzt, während der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial mit einem kleinen Plus in seiner Erholung weiter stagniert. US-Konjunkturdaten hatten zuletzt enttäuscht, die Zinsanhebungserwartungen wurden dadurch gedämpft. Im Fokus steht der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Karfreitag, auf den die Märkte aber erst nach Ostern reagieren können.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax hat sich am letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern zunächst nur wenig getan. Der deutsche Leitindex notierte am Gründonnerstag wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung mit plus 0,07 Prozent auf 15 509,09 Punkten. Vor zwei Tagen hatte er bei 15 736 Punkten einen Höchststand seit Januar 2022 erreicht.

