Zendures erstes Solarenergiespeichersystem für Balkone ist jetzt in Europa erhältlich

BERLIN, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- Zendure – Eines der am schnellsten wachsenden Energie-Startups im Bereich der erneuerbaren Energien, gibt den Vorverkauf seines ersten Plug-and-Play-Solarspeichersystems für Balkone, SolarFlow, bekannt. Der Vorverkauf beginnt am 6 . April, wenn Energiebegeisterte den SolarFlow mit je einer Batterie (960 Wh) ab einem Preis von 1.399 Euro erwerben können.

SolarFlow ist eine nachhaltige und kostengünstige Lösung für Balkonsolarenergie-Upgrades und speichert tagsüber überschüssige Energie, die nachts genutzt werden kann, um den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Darüber hinaus bietet er Flexibilität bei der Anpassung von Solarstromeinrichtungen, die als Komplettpaket oder einzelne Komponenten erhältlich sind.

SolarFlow enthält einen PV-Hub, der mit 800 W-Solarmodulen und einem intelligenten Batteriemanagementsystem mit LFP-Batterien verbunden ist. Ein einzelner Akku hat eine Kapazität von 960 W, kann aber durch den Anschluss von bis zu vier weiteren Akkus auf 3.849 Wh erweitert werden. Das ist genug Energie für Paare und Familien. Der Einsatz von zwei SolarFlow-Batterien bringt einer vierköpfigen Familie, die täglich durchschnittlich 9,5 KWh verbraucht, eine durchschnittliche jährliche Stromkostenersparnis von 32 %, während ein 800-W-Solarmodul durchschnittlich 3 KWh pro Tag erzeugt.

SolarFlow-Hauptmerkmale auf einen Blick:

Einfache Installation durch Plug-and-Play-Konzept

Kompatibel mit bereits auf dem Markt erhältlichen Balkon-Solarpanels

Bis zu vier Batterien mit einer Speicherkapazität von 960 Wh

PV-Hub mit 800 W Leistung

Anschluss an Solarpanel und Mikro-Wechselrichter über MC4-Stecker

Maximaler Energieertrag durch duales Maximum Power Point Tracking (800 W Eingang/1200 W Ausgang)

Intelligente Energiesteuerung via App

Weitere Informationen über SolarFlow, einschließlich Preise und Verfügbarkeit, finden Sie auf der offiziellen Webseite von Zendure.

Informationen zu Zendure

Zendure ist eines der am schnellsten wachsenden EnergyTech-Start-ups mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, und der Greater Bay Area, China und Japan. Zendure hat es sich zum Ziel gesetzt, Energie verfügbar und zugänglich zu machen, wann und wo man sie am meisten braucht. Ziel des Unternehmens ist es, die neueste Batterietechnologie zu demokratisieren, um sauberen und erschwinglichen Strom über Geräte und Dienstleistungen zu liefern, die für netzgebundene und netzunabhängige Lebensweisen geeignet sind. Dies wird sowohl netzgebundene als auch netzunabhängige Lebensstile auf saubere und erschwingliche Weise versorgen. Seit 2013 haben die branchenführenden IoT-Energiespeicherlösungen von Zendure dazu beigetragen, das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu Hause, am Arbeitsplatz und in der Freizeit zu verbessern.

