Glänzende Stimmung am Goldmarkt: Wird das Rekordhoch geknackt?

Rezessionssorgen machen sich am Markt wieder breit. Konjunkturdaten aus den USA zeigen, dass der US-Dienstleistungssektor im März deutlich langsamer expandierte als erwartet. Unternehmen schufen zudem weniger Arbeitsplätze als prognostiziert. Diese konjunkturellen Abkühlungssignale könnten die US-Notenbank dazu veranlassen, ihren geldpolitischen Straffungskurs zu lockern. Dies würde sich positiv auf das unverzinsliche Gold auswirken.

Der Goldpreis stieg in dieser Woche auf ein 13-Monats-Hoch und hält sich über der Marke von 2.000 US-Dollar je Feinunze. Bereits im vergangenen Monat verzeichnete das Edelmetall aufgrund der Turbulenzen im US-amerikanischen und Schweizer Bankensektor einen starken Anstieg.

Die Fed-Beamten wehren sich derzeit weiterhin gegen die Aussicht auf Zinssenkungen im Laufe dieses Jahres. Ihrer Meinung nach müsse mehr getan werden, um die Inflation zu zügeln. In einer Rede am Dienstag sprach sich die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, dafür aus, die Zinssätze im Jahr 2023 weiter anzuheben und sie für einige Zeit beizubehalten.

"Die Stimmung am Goldmarkt hat sich seit den US-Bankenturbulenzen vor ein paar Wochen massiv verbessert", zitiert Bloomberg Carsten Menke, Analyst bei Julius Baer. "Wir sind nach wie vor der Meinung, dass eine Rezession in den USA vermieden werden kann und dass eine schnelle Umkehr der US-Geldpolitik unwahrscheinlich ist."

Am Karfreitag folgt der Arbeitsmarktbericht, der den Goldpreis auf einen Rekordwert treiben könnte, falls er schwach ausfällt.

Gold wird aktuell mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 2.016USD gehandelt.