Goldpreis: Wann kommt die Bewegung zum Allzeithoch?

Ask 0,35

Ask 0,35

Ask 0,35

Ask 0,35

Es ist nahezu das perfekte Umfeld für Gold. Ob Geopolitik, Geldpolitik oder Konjunktur: vieles spricht für deutlich höhere Goldpreise in den kommenden Jahren. Der Anfang ist zumindest geglückt: Gold überschritt diese Woche erstmals seit einem Jahr wieder die runde Marke von 2.000 US-Dollar. Viele große Problembereiche sprechen für weiter steigende Goldpreise:

Die Notenbanken sitzen in der Falle, das Bankensystem schwächelt mal wieder. In diesem Umfeld bietet sich Gold als sicherer Hafen an. Anfang der Woche überschritt der Preis die runde Marke von 2.000 US-Dollar. Nun steht das Allzeithoch an!

Die Fed sitzt in der Falle, das Bankensystem schwächelt. In diesem Umfeld bietet sich Gold als sicherer Hafen an. Nun steht das Allzeithoch auf der Agenda.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer