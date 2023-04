Die Wall Street beginnt nach vier extrem schwachen US-Konjunkturdaten nun plötzlich einzupreisen, dass eine Rezession sehr wahrscheinlich geworden ist: in den letzten Daten zeigt sich nun die Schwäche vor allem auch am US-Arbeitsmarkt, der bislang so robust erschien und von der Fed stets als Argument für die Notwendigkeit weiter steigender Zinsen ins Feld geführt wurde. Nun wartet die Wall Street auf die morggien US-Arbeitsmarktdaten (auch wenn die Märkte morgen am Karfreitag geschlossen sind) und die US-Verbraucherpreise am kommenden Mittwoch - aber bereits heute könnte es ein weiteres Zeichen für die anstehende Rezession geben: so warnt Goldman Sachs davor, dass die heutigen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe massiv ansteigen könnten. Der Grund: bislang hätten "saisonale Anpassungen" (seasonal adjustments) die Zahlen nach unten gedrückt, das dürfte heute laut Goldman wahrscheinlich wegfallen..

