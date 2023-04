DCX gibt eine Umsatzsteigerung von 215% im Jahr 2022 bekannt. Dies ist das 4. aufeinanderfolgende Jahr mit einem Rekordwachstum im Krypto-Mining-Markt

DCX erzielte, trotz der Herausforderungen auf den globalen Märkten, Rekordergebnisse bei Umsatz und Exporten.

Ausweitung des Handels auf 18 neue internationale Märkte.

Die Einführung der neuen Generation von Flüssigkühlprodukten für das Krypto-Mining steht bevor.

WARSCHAU, Polen, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- DCX, ein weltweit führendes Unternehmen für Flüssigkühllösungen für die Krypto-Mining-Branche, gab heute einen Umsatzwachstum von 215 % im Vergleich zum Vorjahr bekannt. Die Umsatzsteigerung zeichnet das 4..Jahr in Folge mit Rekordwachstum seit Beginn der Geschäftstätigkeit 2019 aus.

„Die Ergebnisse von 2022 belegen unseren kontinuierlichen Technologievorsprung und unsere Fähigkeit, Kunden in über 50 Ländern weltweit effizient zu bedienen. Unser Wachstum in den letzten Jahren wurde durch skalierbare und erschwingliche Eintauchkühlsysteme vorangetrieben, die sowohl für kleine Bergbauunternehmen, als auch für große Betreiber geeignet sind. DCX Immersion Mining Solutions ermöglichen höhere Leistung, Energieeffizienz und nachhaltige Wärmerückgewinnung, die im Laufe des Jahres zusätzlich zu Energieeinsparungen in Höhe von USD 10 Mio. durch unsere Unternehmen und Einzelkunden beigetragen hat," gab Tomasz Buk, CSO von DCX bekannt.