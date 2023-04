Siegen (ots) - Der Kampf um die beste Künstliche Intelligenz geht in die nächste

Googles Bard liefert falsche Antworten: Ursachen und AuswirkungenGoogle ist seit vielen Jahren die unangefochtene Nummer Eins unter denSuchmaschinen. Der Grund dafür ist nicht zuletzt die Qualität der KünstlichenIntelligenz (KI), die für die Suche eingesetzt wird. Doch in letzter Zeit gibtes Probleme. Insbesondere der Textroboter Bard hat für Schlagzeilen gesorgt,weil er falsche Antworten liefert. Die Ursache für dieses Problem liegt in derenormen Datenmenge, die Google verarbeiten muss. Wenn diese Daten unvollständigoder falsch sind, liefert auch die KI falsche Antworten.Konkurrenz schläft nicht: Bing und Microsoft mischen bei ChatGPT mitDie Auswirkungen dieses Problems sind für Google gravierend. Die Aktie desKonzerns brach nach Bekanntwerden des Fehlers um rund 100 Milliarden Dollar ein.Doch es gibt auch positive Entwicklungen. Konkurrenten wie Bing und Microsofthaben sich in den Kampf um die beste KI eingeschaltet. ChatGPT ist ein Beispielfür eine erfolgreiche KI, die von Microsoft unterstützt wird.Google verlässt seine langfristige PerspektiveGoogle hat darauf reagiert, indem der Konzern ebenfalls versucht, seine KI zuverbessern. Doch das Unternehmen hat sich dabei anders verhalten als sonst.Normalerweise setzt Google auf eine konservative, langfristige Perspektive. Dochjetzt hat der Konzern kurzfristig und spontan auf die Presse-Maschineriereagiert und verkündet, dass auch Google an einer verbesserten KI arbeitet.Kritik an Googles ad-hoc Reaktion auf das KI-ProblemDoch dieser Schritt passt nicht zu Google. Die eigenen Mitarbeiter machen sichteilweise sogar lustig darüber, dass Google von seiner langfristigen Perspektiveabweicht und ad hoc verkündet, dass das Unternehmen ebenfalls an einerverbesserten KI arbeitet. Die Kritik an Google richtet sich vor allem darauf,dass der Konzern sich als Monopolist in einer schwierigen Position befindet.Einerseits muss Google sich bewegen, um nicht von Konkurrenten wie Bingabgehängt zu werden. Andererseits darf Google sich keine Fehler erlauben, weildas den eigenen Ruf beschädigen würde.Fazit: Google bleibt führend bei der KI-EntwicklungTrotz der aktuellen Probleme bleibt Google das führende Unternehmen in derKI-Entwicklung. Es ist zu erwarten, dass Google bald mit einer verbesserten KIaufwarten wird, die in der Lage ist, falsche Antworten zu vermeiden.Konkurrenten wie Bing und Microsoft werden jedoch nicht tatenlos zusehen undebenfalls ihre KIs verbessern. Es bleibt abzuwarten, wer am Ende die Nase vornhat. In jedem Fall ist der Kampf um die beste KI noch lange nicht vorbei.Über Phil Poosch:Phil Poosch berät und begleitet B2B Unternehmen auf dem Weg zum digitalenErfolg. Dabei hat er sich auf die Online-Positionierung und Neukundengewinnungspezialisiert. Er unterstützt Unternehmer-/innen und Unternehmen dabei,Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und Wachstumspotenziale über das Internet zunutzen. Weitere Informationen unter: https://philpoosch.de/Pressekontakt:Poosch Consulting GmbHhttps://philpoosch.demailto:mail@philpoosch.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/157586/5480999OTS: Poosch Consulting GmbH