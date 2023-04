Industrieunternehmen stehen vor Insolvenzen - Marketing-Profi zeigt 5 Wege, wie Unternehmen ihren Gewinn in Krisenzeiten maximieren (FOTO)

Stuttgart (ots) - Inflation, Rohstoffmangel und Energiekrise - die deutsche

Wirtschaft sieht sich immer wieder mit neuen Krisen konfrontiert. Bisher haben

das die Unternehmen verhältnismäßig gut überstanden. Doch damit könnte es bald

vorbei sein: Vielen Industrieunternehmen geht langsam die Puste aus. "Ich stehe

täglich mit betroffenen Unternehmen in Kontakt, die nicht wissen, wie sie die

Kosten noch tragen können", verrät Robert Kirs.



"Der Cocktail aus Energiepreisen, Personalkosten und fehlenden Aufträgen lässt

viele verzweifeln. Meiner Einschätzung nach ist es bei den meisten Betrieben

aber noch nicht zu spät ist, aktiv dagegen zu handeln." Der Marketing-Profi

konnte bereits hunderten Firmen zur systematischen Gewinnung von Neukunden

verhelfen und weiß, welche Maßnahmen auch in Krisenzeiten zur dringend

benötigten Umsatzsteigerung führen. In folgendem Artikel verrät Robert Kirs,

welche Maßnahmen Industrieunternehmen jetzt treffen müssen, um gut durch die

Krise zu kommen.