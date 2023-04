WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



Februar 2023 (real, vorläufig):



+2,0 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



+0,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Januar 2023 (real, revidiert) :+3,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-1,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Februar 2023gegenüber Januar 2023 saison- und kalenderbereinigt um 2,0 % gestiegen. Für denJanuar 2023 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg derProduktion von 3,7 % gegenüber Dezember 2022 (vorläufiger Wert: +3,5 %). Damiterhöhte sich die Produktion seit Dezember 2022 saison- und kalenderbereinigt um5,8 %. Der deutliche Rückgang zum Jahresende 2022 (-2,4 % im Dezember 2022 zumVormonat) wurde somit mehr als ausgeglichen. Im Vergleich zum VorjahresmonatFebruar 2022 war die Produktion im Februar 2023 kalenderbereinigt 0,6 % höher.Der Großteil der Wirtschaftsbereiche steigerte seine Produktion im Februar 2023.Einen besonders großen Anteil am deutlichen Zuwachs der Gesamtproduktion hattedie Automobilindustrie: Die größte Industriebranche in Deutschland erhöhte ihreProduktion saison- und kalenderbereinigt um 7,6 % gegenüber Januar 2023. Auchgroße Teile des Baugewerbes, das seine Produktion insgesamt um 1,5 % steigerte,beeinflussten das Ergebnis im Produzierenden Gewerbe positiv.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)nahm im Februar 2023 gegenüber Januar 2023 saison- und kalenderbereinigt um 2,4% zu. Gegenüber Februar 2022 stieg die Industrieproduktion kalenderbereinigt um1,7 %.Dabei war ein Anstieg über alle Hauptgruppen der Industrie zu verzeichnen: DieProduktion von Investitionsgütern stieg im Februar 2023 gegenüber dem Vormonatum 3,4 %, die Produktion von Vorleistungsgütern um 1,8 % und die Produktion vonKonsumgütern um 1,4 %.Im Gegensatz zu Industrie und Baugewerbe konnte die Energieerzeugung im Februar2023 ihre Produktion nicht steigern. Sie sank im Vergleich zum Vormonat um 1,1%.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegenAuch in den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Februar2023 gegenüber Januar 2023 gestiegen, allerdings nur um 1,9 % und damit deutlichgeringer als die Industrieproduktion insgesamt. Trotz des Anstiegs lag dieenergieintensive Produktion im Februar 2023 um 12,0 % niedriger als im Februar2022. Eine Analyse zum Produktionsindex für energieintensive Industriezweige istauf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" im Internetangebot des