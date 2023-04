CREDIT SUISSE stuft T-Mobile US auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für T-Mobile US vor den Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Nach den jüngsten Investorenkonferenzen und üblichen Branchenüberprüfungen habe er sein Bewertungsmodell für die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom aktualisiert, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt habe er seine Schätzung für den Gesamtumsatz leicht angehoben und auch das bereinigte operative Ergebnis im Kerngeschäft./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / 05:54 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 135,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Douglas Mitchelson

Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m