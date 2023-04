Vorösterliche Ruhe an der Börse

Vor dem langen Osterwochenende und vor allem vor den morgen und damit an einem Feiertag sehr versteckt veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten aus den USA dürfte heute an der Frankfurter Börse nicht mehr viel gehen. Die Daten morgen dürften dann die Richtung für die kommende Woche vorgeben, bevor zum Wochenschluss in den USA die Berichtssaison für das erste Quartal startet.

Die US-Arbeitsmarktdaten liegen im Nest

Die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA haben allesamt enttäuscht, die Zeichen stehen auf Rezession. Werden nun auch die Unternehmen in ihren Ausblicken vorsichtiger, gäbe es keinen triftigen Grund mehr, gerade jetzt Aktien zu kaufen. Auch die Hoffnung auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus ist zwar latent vorhanden, vieles davon wurde allerdings in der Rally seit vergangenem Oktober schon in die Kurse eingepreist.

Profiteur dieser wirtschaftlich eher trüben Aussichten und eines schwächeren Dollar ist der Goldpreis. Es sieht alles danach aus, als wollten es die Goldbullen jetzt wissen und das Corona-Hoch bei 2.075 US-Dollar zumindest mal anlaufen. Eine weiterhin hohe Inflation in Kombination mit der Aussicht auf wieder sinkende Renditen am Anleihemarkt machen das zinslose Edelmetall wieder attraktiver. Rein stimmungstechnisch wird es allerdings für das Gold immer schwer, wenn sich seine Fans und Fürsprecher aus der Deckung wagen. Das bedeutet, dass spätestens am Allzeithoch auch die jüngste Rally wieder vorbei sein könnte.