EUCOTTON präsentiert sich mit einem großen Event in Sevilla, um den Baumwollsektor zu stärken (FOTO)

Sevilla, Spanien (ots) -



- Dieses Projekt wirbt für Baumwolle aus Griechenland und Spanien, den beiden

wichtigsten Erzeugerländern in Europa. Es verfolgt ein klares Ziel: die

Rückverfolgbarkeit dieser nachhaltigen und hochwertigen Faser, die ohne

gentechnisch verändertes Saatgut produziert wird, "vom Feld bis zur Mode" zu

gewährleisten.

- Zahlreiche Fachleute und Vertreter der Öffentlichkeit nahmen am EUCOTTON

Infotag teil, an dem mit Fachvorträgen und einem runden Tisch die Bedeutung

der europäischen Initiative und der zugehörigen Werbekampagne hervorgehoben

wurde.



Das wichtige Projekt des europäischen Baumwollsektors hatte einen grandiosen

Start in Spanien verdient. Und genau das hat die European Cotton Alliance (ECA)

mit dieser Veranstaltung erreicht, bei der zahlreiche Fachleute und Träger

öffentlicher Ämter in der Fundación Cajasol Sevilla zusammenkamen. Unter dem

Titel , EUCOTTON Info Day: a Roadmap to More Sustainable Textiles'

(EUCOTTON-Infotag: ein Fahrplan zu nachhaltigeren Textilien) wurden die

vielversprechende Zukunft der griechischen und spanischen Baumwolle sowie die

neuen Wege der Zusammenarbeit zwischen dem Baumwoll-, Textil- und Modesektor

präsentiert.