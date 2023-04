Personalberatung für Krankenhäuser und Kliniken TIGA Recruiting baut mit PERSONAL HOSPITAL weitere Marke auf (FOTO)

Köln (ots) - TIGA Recruiting baut eine weitere Marke auf. Während sich die

Experten bisher vor allem auf den Pflegekräftemangel in Krankenhäusern

spezialisiert haben, wird das Geschäftsfeld mit PERSONAL HOSPITAL nun um die

Funktionsdienste und auch den ärztlichen Bereich erweitert. Der Aufbau der neuen

Marke soll den Charakter des Unternehmens in Zukunft noch weiter in den

Vordergrund stellen und die Zusammenarbeit mit ihren Kunden noch enger

gestalten.



Geschäftsführer Martin Recht: "Der Pflegenotstand in Krankenhäusern und Kliniken

hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschärft. Durch den

anhaltenden Fachkräftemangel muss das vorhandene Personal immer mehr leisten.

Der Markt scheint wie leergefegt. Experten gehen davon aus, dass sich die Lage

in den nächsten Jahren sogar noch weiter zuspitzen wird. Aus eigener Kraft

können Krankenhäuser das Problem nicht beheben. "Aus diesem Grund haben wir uns

von TIGA Recruiting der Aufgabe verschrieben, Kliniken zu mehr qualifiziertem

Pflegepersonal und einer attraktiven Arbeitgebermarke zu verhelfen."