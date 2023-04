Stehen Gewerbeimmobilien vor einem größeren Crash als zur Finanzkrise 2008?

Die Pandemie, die hohen Zinssätze und der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank belasten den gewerblichen Immobiliensektor. Nun schlagen Investoren und Wirtschaftswissenschaftler Alarm: Sie erwarten Probleme bei der Refinanzierung. Vor allem regionale Banken, die eine beträchtliche Anzahl gewerblicher Immobilienkredite in ihren Portfolios halten, werden voraussichtlich mit besonderen Turbulenzen konfrontiert werden. Denn: in den nächsten fünf Jahren werden voraussichtlich mehr als 2,4 Billionen US-Dollar an Schulden fällig. Das berichtet der Kobeissi-Letter, ein wöchentlicher Kommentar zu den globalen Kapitalmärkten.

"Gewerbliche Immobilien, die bereits mit Gegenwind durch die Verlagerung auf mobile Arbeit zu kämpfen haben, müssen in den nächsten zwei Jahren mehr als die Hälfte ihrer Hypothekenschulden refinanzieren", sagt auch Lisa Shalett, Chief Investment Officer bei Morgan Stanley, in einem veröffentlichten Bericht.