BRIGHT erweitert Angebot Unternehmen eröffnet 30 neue Serviced Apartments in der Dortmunder Innenstadt (FOTO)

Dortmund (ots) - BRIGHT, ein Anbieter von möblierten Apartments für die

Kurzzeitvermietung, erweitert sein Angebot: Infolge der Übernahme eines

Apartmenthauses von einem anderen Betreiber können in Kürze mehrere neue

Serviced Apartments in Dortmund eröffnet werden. Wie das Unternehmen mitteilte,

sind am Südwall, mitten in der Dortmunder Innenstadt, auf fünf Etagen 30 voll

ausgestattete Wohnungen in verschiedenen Größen entstanden, in denen sich

Privat- und Geschäftsreisende ab sofort wie zu Hause fühlen können. Eröffnet

werden sollen die Apartments etwa Mitte bis Ende April.



Gründer und Geschäftsführer Hendrik Kuhlmann: "Serviced Apartments haben in den

letzten Jahren enorm an Beliebtheit gewonnen - gerade unter Geschäftsreisenden.

Die Eröffnung des neuen Standorts ist Teil unserer Expansionsstrategie, zumal

sich gerade in Dortmund eine hohe Nachfrage ergibt. Wir freuen uns, die

pulsierende Großstadt durch unsere neuen Apartments mit weiteren

Übernachtungsangeboten bereichern zu können."