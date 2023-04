BERENBERG stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 810 auf 950 dänische Kronen angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Analystin Kerry Holford begründete das höhere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer stärkeren Nachfrage nach dem Medikament Wegovy des auf Diabetes spezialisierten Pharmakonzerns. Alle Augen richteten sich nun darauf, wie sich das Mittel im ersten Quartal geschlagen habe./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 16:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 146,0EUR gehandelt.