Darum bieten sich Short-Trades auf Nasdaq 100 und DAX an

Die Auftragsbücher der deutschen Industrie haben sich im Februar so stark gefüllt wie seit über 1,5 Jahren nicht mehr. Denn wie das Statistische Bundesamt gestern mitteilte, wuchs das Neugeschäft im verarbeitenden Gewerbe im Februar um 4,8 % zum Vormonat. Das ist bereits der dritte Zuwachs in Folge und zugleich der stärkste seit Juni 2021. Ökonomen hatten dagegen im Durchschnitt lediglich mit einem Plus von 0,3 % gerechnet, nach einem Anstieg von 0,5 % im Januar und 1,9 % im Dezember.

Zwar lag der Auftragseingang noch um 5,7 % niedriger als im Vorjahresmonat, doch ist er insgesamt immerhin schon um 7,3 % höher als im November.

Widersprüchliche Daten für Deutschland

Diese Entwicklung steht im deutlichen Gegensatz zu den Daten von S&P Global. Denn zu deren Umfrage unter Einkaufsmanagern hieß es in den vergangenen Monaten immer wieder, dass die deutsche Wirtschaft nach wie vor mit sinkenden Auftragseingängen zu kämpfen habe. Und in der Börse-Intern-Ausgabe vom 24. März berichtete ich dazu auch noch, dass der Einkaufsmanagerindex für die Industrie sogar auf den tiefsten Stand seit dem Einbruch während der Corona-Krise im Frühjahr 2020 abgetaucht ist. Er notierte damit bereits den 9. Monate in Folge im Kontraktionsbereich. Wie passen die Daten des Statistischen Bundesamtes also zu den Daten von S&P Global?

Einheitliche Auftragseingangs-Daten für die USA

In den USA harmonieren dagegen die Wirtschaftsdaten unterschiedlicher Quellen. Das Handelsministerium meldete vorgestern, dass die Industrie im Februar erneut ein Auftragsminus eingefahren hat. Die Bestellungen gingen zum Vormonat um 0,7 % zurück. Ökonomen hatten mit einem Minus von 0,5 % gerechnet, nachdem es im Januar einen Rückgang um 2,1 gab.

Passend dazu berichtete ich am Dienstag vergangener Woche über die Einkaufsmanagerdaten von S&P Global, wonach die Hersteller in den USA auch im März mit einem Auftragsrückgang zu kämpfen hatten. Und vorgestern wurde dies von den Zahlen des Institute for Supply Management (ISM) bestätigt, die ebenfalls auf einen anhaltenden Orderschwund hinweisen. Die entsprechende Komponente des ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der USA gab von bereits niedrigen 47,0 Punkten im Februar auf nur noch 44,3 Zähler im März nach.