Karlsruhe (ots) - Geodaten sind elementarer Bestandteil des Building Information

Modeling (BIM)-Prozesses und der Garant für ein effizientes, digitales und

nachhaltiges Planen und Bauen. Wie wichtig das digitale Bauen ist, zeigt die

Kooperation der INTERGEO mit den BIM-Tagen Deutschland, die zeitgleich auf dem

Messegelände Berlin stattfinden.



Ein Top-Thema der diesjährigen INTERGEO EXPO und CONFERENCE bleibt das Building

Information Modeling (BIM). Wie schon in den Jahren zuvor nimmt sich die

INTERGEO als weltweit führende Plattform für Geodäsie, Geoinformation und

Landmanagement des Themas an und bespielt es erstmals in einer Kooperation mit

Deutschlands größtem Hybrid-Event für das digitale Bauwesen: Die "BIM-TAGE

Deutschland" sind mit einer eigenen, in die INTERGEO integrierten

Ausstellungsfläche präsent.





Die INTERGEO 2023 ist die internationale Plattform für Expert*innen undEntscheidungsträger*innen aus Verwaltung, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft,die Daten, Informationen und Lösungen der Geo-IT-Branchen einsetzen, um ihreAufgaben digital, effizient und nachhaltig zu erfüllen. In EXPO und CONFERENCEliefert die INTERGEO Trends und neuste Entwicklungen aus derGeospatial-Industrie und ist DAS Netzwerkformat der Branche für Ausstellende undBesucher*innen aus aller Welt.Wettbewerbsfähigkeit in KrisenzeitenDie Kooperation mit den BIM-Tagen Deutschland verleiht dem Top-Thema BIMzusätzliche Aufmerksamkeit. Auf dem Programm der 4. BIM-Tage Deutschland stehenInnovationen und Lösungen, mit denen Unternehmen der digitalenWertschöpfungskette Bau - in Neubau und Bestand, für Infrastruktur und SmartCities - ihre Wettbewerbsfähigkeit gerade in Krisenzeiten stärken können.Besondere Aufmerksamkeit legen die Veranstalter auf die Umsetzung derEU-Taxonomie für nachhaltige Investitionen und die Einhaltung der ESG-Kriterien(Environmental Social Governance). Es geht um Fragen, wie BIM, IT, KünstlicheIntelligenz und digitale Tools bei Produktivität und Material-Kreisläufenhelfen, wo Regierung und Politik Prozesse unterstützen müssen oder wie Verbändeund Institutionen Klein- und Mittlere Unternehmen (KMUs) mitnehmen können."BIM braucht Geoinformationen", so Christiane Salbach, Geschäftsführerin desINTERGEO-Veranstalters DVW, Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation undLandmanagement. "Die Entwicklung von Städten und Regionen braucht einenGesamtüberblick für die Gestaltung des Raums. Digitale Zwillinge einer SmartCity und BIM sind dabei die grundlegenden Methoden," so Christiane Salbachweiter."Unser diesjähriges Motto "Let's build together" betont die Tatsache, dass wirdie akuten Herausforderungen auch in der traditionell und hyperheterogen